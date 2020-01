Was Hailey Bieber (23) wohl zu dieser Romanze sagt, die da bei DSDS heraufbeschworen wurde? In der ersten Folge der 17. Staffel erfüllte die Castingshow am Samstagabend wieder die Sehnsüchte aller Reality-TV-Fans: Ein absurder Kandidat nach dem anderen versuchte sich vor der Jury um Dieter Bohlen (65) und Pietro Lombardi (27). Doch eine Anwärterin schoss dabei den Vogel ab: Sara Mirza erklärte stolz, sie sei die Frau von Justin Bieber (25)!

Schon in ihrem persönlichen Vorstellungsvideo machte die Brünette klar: Sie ist ein riesiger Fan des "Love Yourself"-Interpreten. So schmückten die Wände ihres Zimmers zahlreiche Poster des Popstars – doch damit nicht genug: "Wir sind verheiratet!", kicherte die Beauty stolz. Bei ihrem Auftritt vor den Juroren stellte sich die Anwärterin auf den Superstar-Titel dann sogar als Sara Bieber vor und verwirrte Dieter, Pie und Co. damit total. Musikalisch konnte sie jedoch nicht überzeugen: Mit vier Neins musste sie den Casting-Raum ohne einen Recall-Zettel verlassen.

Für die voyeuristisch-veranlagten Zuschauer war die vermeintliche Liebesbeziehung ein absolutes Highlight: "Ob Sara weiß, dass Justin sie mit meiner seiner Ehefrau betrügt?", scherzte ein User auf Twitter, ein anderer stichelte: "Und Justin Bieber so: You should go and love yourself!"

Getty Images Justin Bieber im März 2015

Anzeige

TV NOW/ Stefan Gregorowius Sara Mirza beim "Deutschland sucht den Superstar"-Casting

Anzeige

Instagram / saraoffiziell Sara Mirza, Teilnehmerin bei DSDS

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de