Die Vorbereitungen laufen schon auf Hochtouren! Seit nicht einmal einem Jahr ist Lina Kolodochka offiziell neu verliebt. Im Sommer 2019 hat der Profifußballer Erdem Özgenç das Herz der einstigen Bachelor-Kandidatin im Sturm erobert und ging bereits im September vor ihr auf die Knie. Auch mit der Eheschließung wollen die beiden offenbar nicht allzu lange warten: Lina gab jetzt bekannt, dass schon in wenigen Monaten die Hochzeitsglocken läuten sollen!

In ihrer Instagram-Story stellte sich die Blondine den neugierigen Fragen ihrer Fans. Dabei drehte sich selbstverständlich alles um die anstehende Trauung – und deren Planung ist anscheinend schon fortgeschritten. Denn auf die Frage, wann die beiden die Ringe austauschen wollen, hatte sie bereits eine Antwort: "Im Sommer", verriet die Beauty. Aus einem weiteren Story-Posting ging hervor, dass sich Lina und Erdem in der Türkei, der Heimat des Bräutigams, das Jawort geben wollen. Der Grund? "Ich glaube, das wäre auch echt sehr, sehr schwierig für die türkischen Gäste nach Deutschland zu kommen, da sie alle ein Visum brauchen – und das ist alles nicht so easy", erklärte sie weiter.

Darüber hinaus offenbarte Lina ihrer Community, dass Jessica Schröder (25) ihre erste Ansprechpartnerin in Sachen Hochzeitsvorbereitungen sei. "Jessi ist, glaube ich, die Expertin, was die Hochzeitsplanung anbetrifft und ich glaube, ich werde sie noch oft kontaktieren", entgegnete die Influencerin auf die Frage, ob die beiden noch Kontakt pflegen würden. Erst vor wenigen Monaten hat Rosen-Kollegin Jessi ihren Partner Niklas Schröder (30) geheiratet.

