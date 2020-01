Leni Mariee (14) wünscht sich eine Haarveränderung! Die kleine Schwester von Dagi Bee (25) ist mittlerweile selbst eine kleine Berühmtheit. Ihre Follower versorgt sie nicht nur regelmäßig mir kreativen TikTok-Clips, sondern auch mit Fotos, auf denen sie sich präsentiert. Dabei wird deutlich, dass die Schülerin immer erwachsener wird und ihrer Schwester Dagi auch immer ähnlicher sieht. Während YouTuberin Dagi ihre Fans in den vergangenen Jahren mit diversen Haarfarben überraschte, geht es für Leni vorerst nicht zum Friseur – und das gefällt der Teenagerin so gar nicht!

Offenbar teilt Leni nicht nur die Social-Media-Leidenschaft mit ihrer großen Schwester, sondern auch die Vorliebe für bunte Haare. Auf Instagram veröffentlichte die 14-Jährige nun Fotos von sich, auf denen sie eine rosafarbene Mähne trägt. Die Farbe ist jedoch nicht echt, sondern nur gephotoshoppt. "Ich will so gerne, aber Mama sagt 'Nein'", ärgerte die Blondine sich unter der Bilderreihe.

Leni gibt die Hoffnung jedoch nicht auf. Sie bat ihre Community um Hilfe, um ihre Mutter so vielleicht doch noch überreden zu können. "Schreibt jetzt in die Kommentare, warum ich das machen sollte und überzeugt sie!", appellierte die Teenagerin an ihre Follower. Daraufhin listeten die User zahlreiche Gründe auf. Ein Kommentar wurde besonders oft geliket: "Sonst probier' es erstmal aus mit einer Farbe, die man nach einmal Haarewaschen nicht mehr sieht!" Ob Lenis Mutti sich wohl noch umstimmen lässt?

Instagram / dagibee Dagi Bee und ihre Schwester Leni Mariee

Instagram / lenimariv Leni Mariee, TikTok-Star

Instagram / lenimariv Leni Mariee

