Daniela Katzenberger (33) liebt das Familienleben mit ihrem Ehemann Lucas Cordalis (52) und ihrer süßen Tochter Sophia (4). Um ihre Community an ihrem Alltag teilhaben zu lassen, gewährt die Reality-TV-Bekanntheit ihnen in regelmäßigen Abständen Einblicke in ihr Privatleben. Dabei kommen auch Schnappschüsse ihres Liebsten mit dem gemeinsamen Sprössling nicht zu kurz. In ihrem aktuellen Post zeigt Daniela, wie ähnlich sich das Vater-Tochter-Duo ist!

Auf ihrem Instagram-Account präsentiert die Katze zwei Fotos von Lucas und Sophia beim Schlafen. Auf beiden Aufnahmen, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten entstanden sind, liegen sie fast exakt in der gleichen Position. Papa und Kind schlummern anscheinend tief und strecken den linken Arm Richtung Kopfende. "Manche Dinge ändern sich nie", schreibt die Vollblut-Mutter, die ihre Lieblinge wohl schon des Öfteren beim "Synchron-Schlafen" erwischt hat.

Damit trifft sie mal wieder genau den Humor ihrer Fans, die ihre Meinung unter anderem mit zahlreichen Lach-Emojis preisgeben. Ein Follower kommentiert: "Gäbe es eine WM im Synchron-Schlafen, die beiden wären Meister darin."

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis und Tochter Sophia beim Schlafen

Instagram / danielakatzenberger Lucas und Sophia Cordalis beim Schlafen

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Lucas und Sophia Cordalis an Heiligabend 2019

