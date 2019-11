Gegensätze ziehen sich eben an! Daniela Katzenberger (33) ist ja dafür bekannt, dass sie wunderbar über sich selbst lachen kann. Auf ihrem Instagram-Kanal nimmt sie sich immer wieder mit schonungslos ehrlichen Selfies auf die Schippe. Die Blondine lässt ihre Fans auch gerne am chaotischen Familienalltag mit Ehemann Lucas Cordalis (52) und Töchterchen Sophia (4) teilhaben. Mit ihrem neuen Post toppt die 33-Jährige ihre Selbstironie aber nochmals mehr!

Am Mittwoch veröffentlicht Daniela ein Bild von sich und ihrem Mann vorm Badezimmerspiegel. Während ihr die Haare zu Berge stehen und sie recht dusselig aus ihrem rosa Pyjama guckt, putzt sich Lucas ziemlich sexy und oberkörperfrei die Zähne. "Damit erübrigt sich wohl die Frage, warum Frauen morgens 'etwas' länger brauchen", scherzt die Katze unter ihrem Instagram-Bild. Die Fans feiern die Kult-Blondine für ihren lustigen Beitrag. Manche bedanken sich sogar bei ihr, dass sie die ungeschminkte Realität zeigt und nicht die bearbeitete Version. "So ist eben das wahre Leben, ohne Filter. Mega, dass du das so postest", lobt sie ein Nutzer.

Unter den Kommentaren im Netz sind allerdings nicht immer nur Komplimente. "Es gibt manchmal auch echt ganz schön viele Arschgeigen! Auf die hat man nicht so Bock", gestand Dani vor wenigen Tagen erst im Promiflash-Interview. Wie gefallen euch ihre lustigen Bilder? Stimmt ab!

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis mit Tochter Sophia

ActionPress Unternehmerin Daniela Katzenberger

