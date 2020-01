Endlich zeigt Michelle Williams (39) ihr neues Familienglück! Vor rund einer Woche wurde über die Schauspielerin bekannt, dass sie sich mit dem Filmemacher Thomas Kail verlobt haben soll. Außerdem sollen die beiden bereits ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Diese Nachricht kam für viele Fans sehr überraschend, da zuvor nicht einmal Michelles neue Beziehung öffentlich war. Doch nun präsentierte die 39-Jährige allen ihr großes Glück: Sie erschien in Begleitung ihres Verlobten und mit deutlich sichtbarem Babybauch zu den Golden Globes!

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden in Hollywood zum 77. Mal die Golden Globe Awards verliehen. Das Who's who der US-amerikanischen Filmbranche war zu dieser wichtigen Preisverleihung geladen. Auf dem roten Teppich wollte die strahlend schöne Blondine aller Welt ihren Liebsten vorstellen: Sie posierte Hand in Hand mit Thomas vor den Fotografen. Dabei lächelte ihr Partner glücklich in die Kamera. Ein Detail war hier für alle sichtbar: Michelles bereits deutlich erkennbarer Babybauch! Den hatte sie in ein weites, pfirsichfarbenes Kleid gehüllt und legte ab und zu schützend ihre Hand auf den Bauch. Auch an ihren Händen funkelte offenbar ein weiterer Liebesbeweis von Thomas: Den Ringfinger der "Manchester by the Sea"-Bekanntheit zierte ein dezenter silberner Ring mit einer großen weißen Perle.

Für Michelle und Thomas war dieser Abend aber auch beruflich ein voller Erfolg. Beide hatten nämlich in den vergangenen Monaten zusammen an der Mini-Serie "Fosse/Verdon" gearbeitet. Michelle gewann für ihre Darbietung in dem biografischen Drama den Preis als beste Hauptdarstellerin.

Getty Images Michelle Williams bei den Golden Globes 2020

Getty Images Michelle Williams' Verlobungsring

Getty Images Michelle Williams und ihr Verlobter Thomas Kail bei den Golden Globes 2020

Getty Images Michelle Williams bei den Golden Globes 2020



