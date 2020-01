Harvey Weinstein (67) muss sich vor Gericht neuen Anklagepunkten stellen! Es wird einfach nicht ruhiger um den ehemaligen Filmboss – seit fast zwei Jahren wird der 67-Jährige mit schwerwiegenden Vorwürfen konfrontiert: Ihm wird Belästigung und Vergewaltigung in über 80 Fällen vorgeworfen. Am Montag geht der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter weiter und das mit neuen Anklagepunkten: Weinstein soll zwei weitere Frauen vergewaltigt haben!

Die Staatsanwältin Jackie Lacey füllte kurz vor Prozessbeginn eine neue Anklageschrift aus, denen sich der Hollywood-Mogul nun ebenfalls stellen muss. 2013 habe er eine Frau vergewaltigt und direkt am nächsten Tag eine andere Frau sexuell belästigt. Es soll sich dabei um verschiedene Anklagepunkte handeln: gewaltsame Vergewaltigung, gewaltsames orales Eindringen und sexuelle Belästigung.

Da diese neuen Anklagepunkte gegen Harvey erst am Tag seiner Anhörung ausgefüllt wurden, wird wegen der neuen Vorwürfe ein neuer Gerichtstermin in den nächsten Tagen vereinbart. Falls er dafür verurteilt wird, erwarten ihn bis zu 28 Jahre Haft im kalifornischen Gefängnis. "Wir sind davon überzeugt, dass die Beweise zeigen werden, dass der Beschuldigte seine Macht ausnutzte, um seine Opfer zu überwältigen", hieß es in einem Statement von Lacey.

MEGA Harvey Weinstein, Januar 2020

Anzeige

MEGA Harvey Weinstein, Januar 2020

Anzeige

MEGA Harvey Weinstein, August 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de