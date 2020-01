Erreicht das GZSZ-Liebesdrama nun seinen Höhepunkt? Seit Leon (Daniel Fehlow, 44) wieder zurück in Berlin ist, herrscht bei Nina (Maria Wedig, 35) absolutes Gefühlschaos. Eigentlich war sie fest entschlossen, ihren Freund Robert (Nils Schulz) zu heiraten. Aber ihr alter Schwarm Leon sorgt bei ihr noch immer für Herzklopfen. Entscheidet sie sich also letztendlich für ihn? Kurz vor ihrer anstehenden Hochzeit gesteht sie dem Koch dann tatsächlich ihre Liebe.

Achtung, Spoiler!

Um ihre letzten Tage in Freiheit gebührend zu feiern, lässt Nina bei ihrem Junggesellinnen-Abschied mit Freundin Yvonne (Gisa Zach, 45) und Tochter Toni (Olivia Marei) ordentlich die Korken knallen – mit ungeahnten Folgen: Als sie nach der wilden Sause völlig benebelt auf Leon trifft, gewährt sie ihm einen tiefen Einblick in ihre Gefühlswelt: "Ich bin so froh, dass du da bist. Es hätte so schön sein können. Damals. Aber du wolltest mich ja nicht. Und jetzt bist du wieder hier, und ich liebe dich immer noch!"

Aber ob das jetzt heißt, dass sie nicht mit Robert vor den Traualtar treten wird? Ein Großteil der Promiflash-Leser würde es sich wünschen. In einer Umfrage gaben 64,5 Prozent der 1.929 Teilnehmer an, dass sich Nina für Leon entscheiden sollte. Nur 35,5 Prozent halten Robert für ihren Mr. Right.

