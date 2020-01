Brooke Shields (54) begeistert mit ihrem Hammerbody! Die Schauspielerin steht seit vielen Jahren im Rampenlicht und weiß, wie man auf den roten Teppichen der Welt alle Blicke auf sich zieht. Doch nicht nur in stylishen Abendlooks und umwerfenden Roben sorgt die "Pretty Baby"-Darstellerin für Wow-Auftritte: Auch mit einem privaten Schnappschuss im heißen Badeoutfit haut die zweifache Mutter nun alle von den Socken!

Auf Instagram entzückte Brooke ihre Follower mit einem sexy Foto von einem Ausflug zum Strand: Gekleidet in einen knappen, blauen Bandeau-Bikini und mit dunkler Sonnenbrille posiert die Amerikanerin darauf in kniehohem Wasser. "Eine andere blaue Lagune", schrieb die Leinwandschönheit zu dem Beitrag – und sprach damit offenbar auf ihre wohl bekannteste Rolle an: 1980 verkörperte sie in dem Filmdrama "Die blaue Lagune" die Hauptfigur Emmeline.

Dass sie ihren Traumkörper aber nicht nur guten Genen zu verdanken hat, macht Brooke ebenfalls auf ihrem Account deutlich: So teilte die 54-Jährige im Dezember ein paar Clips, die sie beim schweißtreibenden Work-out im Fitnessstudio mit einem Personal Trainer zeigten. "Ich habe heute versucht, der Schwerkraft zu trotzen. Ich spüre immer noch, wie es brennt", heißt es in dem dazugehörigen Post.

Instagram / brookeshields Schauspielerin Brooke Shields

Anzeige

Getty Images Brooke Shields im April 2019 in New York

Anzeige

Instagram / brookeshields Schauspielerin Brooke Shields

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de