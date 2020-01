Rund 20 Jahre ist es inzwischen her, dass Gilmore Girls erstmals ausgestrahlt wurde – und schon 13 Jahre, dass die Erfolgsserie abgedreht wurde. Scott Patterson (61) spielte in den sieben Staffeln der Drama-Comedy-Serie den Restaurantbesitzer Luke Danes. Ob der Zuschauerliebling nach all der Zeit noch Kontakt zu seinen Serienkollegen Lauren Graham, Alexis Bledel und Co. hat? Promiflash hat bei dem Schauspieler nachgehakt!

"Ich sehe Yanic ab und zu, er sitzt manchmal draußen vor dem Fitnessstudio – geht aber nie rein. Dann quatschen wir manchmal", plauderte er bei einem Interview im Rahmen der Comic Con Berlin aus. Yanic Truesdale hatte den grimmigen Empfangschef Michel Gerard verkörpert. Auch zu seinem Serien-Neffen Milo Ventimiglia habe Scott noch ein gutes Verhältnis. "Wir treffen uns gelegentlich. Früher sind wir oft zusammen Motorrad gefahren. Inzwischen fahre ich aber nicht mehr, weil ich vor fünf Jahren einen Sohn bekommen habe und meine Frau mich sonst rausgeschmissen hätte", erzählte der 61-Jährige lachend.

Und wie sieht es mit dem Rest aus? "Sean Gunn sehe ich immer noch oft. Lauren auch. L.A. ist zwar ein großer Ort, aber fühlt sicher eher an wie eine Kleinstadt", berichtete der "Gilmore Girls"-Star weiter. Sean hatte den Sonderling Kirk gespielt und Lauren die Hauptrolle der Lorelai Gilmore – die große Liebe von Scotts Figur Luke.

Alberto E. Rodriguez/GettyImages "Gilmore Girls"-Darsteller Yanic Truesdale

Frazer Harrison / Getty Images Milo Ventimiglia bei den 2017 GLSEN Respect Awards

John Sciulli / Getty Lauren Graham bei einem Screening von "Middle School: The Worst Years Of My Life"

