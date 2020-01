Beyoncé (38) hat sich einen wahren Diva-Moment geleistet! Im erfolgreichen Remake von König der Löwen lieh die Künstlerin der Löwin Nala ihre Stimme. Mit dem Lied "Spirit" steuerte die 37-Jährige außerdem ein Lied zu dem Film bei und wurde für diesen Song dieses Jahr sogar für einen Golden Globe nominiert. Nach der Verleihung ging sie allerdings nicht nur ohne Preis nach Hause, sondern auch mit einem Shitstorm!

Die Ehefrau von Jay-Z (50) sorgte direkt am Anfang der Preisverleihung für negative Stimmung, denn sie kam über eine Stunde zu spät zur Veranstaltung. Doch das war nicht alles – als Joaquin Phoenix (45) als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet wurde, bebte der komplette Saal im Beverly Hilton Hotel. Das ganze Publikum stand auf und jubelte dem Schauspieler zu, während der Joker-Darsteller auf die Bühne ging. Bis auf Beyoncé – sie war die einzige Person in den Rängen, die eiskalt sitzen blieb, außerdem hielt sich ihre Euphorie sichtlich in Grenzen.

Dieses Verhalten verziehen ihr die Zuschauer nicht und ließen sich im Netz über die Sängerin aus. "Du bist echt ein Witz, dass du nicht für ihn aufstehst. Das ist ein echt mieser Sportgeist für einen Künstler, der Standing Ovations verdient hat", schrieb ein wütender User auf Twitter. Sie sei arrogant und spiele nicht in der gleichen Liga. Andere versuchten, ihr Idol in den sozialen Netzwerken zu verteidigen: "Joaquin hat eine inspirierende Rede über die globale Erwärmung gehalten und ihr regt euch über Beyoncé auf – was ist hier wohl wichtiger?"

Getty Images Beyoncé, Juli 2019

ActionPress Joaquin Phoenix, Januar 2020 bei den Golden Globe Awards in LA

Getty Images Beyoncé, April 2018

