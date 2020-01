Hat Sarah Lombardi (27) etwa einen neuen Partner an ihrer Seite? Die Sängerin hat gerade eine Trennung hinter sich: Nach über einem Jahr Beziehung mit Roberto hatte sich die Das Supertalent-Jurorin von dem Muskelmann getrennt. In der vergangenen Woche gönnte sich die 27-Jährige eine kleine Auszeit in Ägypten mit ihrem Sohn Alessio (4) und ihrem guten Freund und ehemaligen Dancing on Ice-Trainer Joti Polizoakis (24). Doch jetzt wird bekannt, dass ein weiterer Mann an Sarahs Seite die Sonne genossen haben soll. Und nicht nur das: Der Unbekannte hat wohl auch das Herz der Brünetten höherschlagen lassen – und kuschelte mit ihr am Strand!

Ein Video, das Guten Morgen Deutschland vorliegt, zeigt Sarah und den Unbekannten am Strand. Und das in sehr vertrauter Pose! Die beiden verbrachten intensive Stunden zusammen auf einer Strandliege – dabei schmiegte sich die "Genau hier"-Interpretin ganz eng an ihren Turtelpartner! Und der Unbekannte wollte anscheinend auch unerkannt bleiben – denn er war nicht wie Sarah in Bademode gehüllt, sondern trug einen weiten dunklen Hoodie, die Kapuze tief ins Gesicht gezogen, seine Augen hatte er mit einer großen Sonnenbrille bedeckt. Tanzpartner Joti lag in unmittelbarer Entfernung, Sarahs Sprössling Alessio spielte am Ende der Liege im Sand. Und zu dem Vierjährigen scheint der Schwarm der Sängerin schon einen guten Draht zu haben: Er trocknete den Knirps nämlich nach einem Bad im Meer mit einem Handtuch ab.

Ob zwischen der Beauty und dem Verkleidungsspezialisten wohl mehr als nur ein kleiner Urlaubsflirt ist? Vor einigen Tagen postete Sarah zumindest einen kryptischen Liebes-Post auf Instagram: "Und dann triffst du den Menschen, der dir das Gefühl gibt, du hättest dein Leben lang die Luft angehalten und plötzlich atmest du!"

