Diese Castingshow-Bekanntheit ist heute ein echtes Topmodel! Die Dame, die aktuell ihre Fans mit diesem heißen Hintern-Pic um den Verstand bringt, fing ihre Karriere 2009 in Heidi Klums (46) TV-Format Germany's next Topmodel an. Damals war die heutige Sexbombe noch schüchtern und zurückhaltend. Mittlerweile läuft sie auf internationalen Laufstegen, macht große Kampagnen und ist besonders für ihren umwerfenden Kurven-Body bekannt. Doch welche Ex-GNTM-Kandidatin zeigt sich hier so supersexy?

Die heiße Curvy-Queen ist Sarina Nowak! Die 26-Jährige liebt ihre Kurven – und begrüßt das neue Jahr auf Instagram mit extrem freizügigen Popo-Grüßen vom Strand. Der knackige Schnappschuss kommt bei ihren Followern richtig gut an! Sogar ihre Promi-Freunde sind von diesem Anblick angetan. "Wow", kommentierte zum Beispiel Fitness-Influencerin Sarah Harrison (28). Moderatorin Aleksandra Bechtel hinterließ ihr einen lieben Neujahrsgruß.

Doch Sarinas Kurven kamen nicht immer so gut an. Zu Beginn ihrer Model-Karriere wurde sie wegen ihrer weiblichen Figur sehr oft von Agenturen abgewiesen, Job-Angebote blieben aus. Die ehemalige Dancing on Ice-Teilnehmerin ließ sich davon aber nicht unterkriegen und blieb sich selbst treu!

Instagram / sarina_nowak Sarina Nowak, Model

Getty Images Sarina Nowak 2018 in West Hollywood

Instagram / sarina_nowak Sarina Nowak, Model

