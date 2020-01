Michelle Hunzikers (42) Tochter zeigt sich sexy! Aurora (23) genießt die ersten Tage des neuen Jahres völlig entspannt auf einer sonnigen Insel. Via Social Media gewährt sie ihrer Community auf Fotos immer wieder Einblicke in ihren Urlaub mit ihrem Freund Goffredo Cerza. Auf den Bildern setzt sie nicht nur die atemberaubende Landschaft in Szene, sondern auch sich selbst. Besonders mit ihrem aktuellen Motiv bringt Aurora ihre Fans zum Schwärmen!

Auf ihrem Instagram-Account posiert die 23-Jährige in einem sehr knappen Zweiteiler im Meer. Das schwarze Bikini-Oberteil ist zwischen den Brüsten mit einem Cut-Out versehen, von ihrem lachsfarbenen Höschen erkennt man nur wenig. Ihr Beach-Styling vervollständigt Aurora mit einer schmalen weißen Sonnenbrille und einer Schirmmütze. "Letzter Tag", teilt sie ihren Followern mit. Anscheinend neigt sich die Reise dem Ende zu.

Mit der heißen Aufnahme hat sie auch ihre Mutter überzeugt. "Wunderschön, meine Liebe", lässt Michelle ihre Tochter wissen und bekommt prompt eine Antwort mit zahlreichen Herz-Emojis von Aurora: "Ich vermisse dich, morgen sehen wir uns."

Instagram / therealauroragram Aurora Ramazzotti im Urlaub

Anzeige

Instagram / therealauroragram Aurora Ramazzotti beim Yoga

Anzeige

Pacific Press via ZUMA Wire / Zu Michelle Hunziker mit Tochter Aurora Ramazzotti

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de