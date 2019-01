Läuten bei Familie Hunziker bald etwa die Hochzeitsglocken? Schon seit Längerem ist Aurora Hunziker (22) in festen Händen. Goffredo Cerza heißt der Mann an ihrer Seite, der die hübsche Italienerin sogar schon zu öffentlichen Auftritten und auf Red Carpets begleitete. Wagen die Verliebten jetzt womöglich sogar bald den nächsten Schritt? Ein Post von Auroras Mama Michelle Hunziker (41) macht jedenfalls hellhörig: Haben die Turteltauben vor, zu heiraten?

Wenige Tage vor dem Jahreswechsel postete Michelle einen Schnappschuss von sich, Aurora und ihrem Schwiegersohn in spe. "Wenn die zukünftige Schwiegermutter sich auf das Foto schmuggelt", kommentierte sie das Foto auf Instagram und brachte damit selbst die Gerüchteküche zum Brodeln. Ging der 25-Jährige tatsächlich vor seiner Freundin auf die Knie? Weihnachten ist ja bekanntlich nicht die schlechteste Zeit, um die Frage aller Fragen zu stellen...

Ob das Paar wirklich verlobt ist, bleibt bislang ungeklärt. Feststeht jedenfalls, dass Goffredo Michelle wohl endlich von sich überzeugen konnte. Im Promiflash-Interview im Mai 2017 hatte sie nämlich noch nicht sonderlich begeistert geklungen: "Ich hab ihn bis jetzt dreimal gesehen, also ich kenne ihn jetzt nicht so gut. Aber das ist normal, sie sind jung. Jetzt muss sie erstmal gucken, ob er sie wirklich liebt und ob er es ernst meint, dann kann er in die Familie kommen!"

Instagram / therealhunzigram Aurora und Michelle Hunziker

Instagram / therealauroragram Aurora Hunziker und Goffredo Cerza

Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker

