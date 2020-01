Chris Hemsworth (36) spendet für seine Heimat! In Australien wüten seit Wochen verheerende Waldbrände, die bereits riesige Schäden hinterlassen haben. Mehrere Menschen sind in den Flammen umgekommen, Unzählige haben ihre Häuser verloren. Viele Stars haben ihre Fans schon zu Spenden aufgerufen, um den Kampf gegen das Feuer in Down Under zu unterstützen. Auch Chris macht jetzt auf die Katastrophe in seinem Heimatland aufmerksam: Er spendet eine Million Dollar!

Auf Instagram hat der Schauspieler ein kurzes Video geteilt, in dem er zum Spenden aufruft: "Was wir brauchen, sind eure Unterstützung und eure Spenden. Ich selbst werde eine Million Dollar geben und ich hoffe, dass ihr auch in irgendeiner Art und Weise mitmacht. Jeder Dollar zählt." Dazu postete er verschiedene Links von Hilfsorganisationen, die Gelder sammeln. Chris lebt mit seiner Familie im australischen Byron Bay, eine Gegend, die teilweise selbst von den Bränden betroffen ist.

Neben Chris sammeln auch andere australische Promis Spenden für den Kampf gegen das Feuer. Social-Media-Star Celeste Barber hat ebenfalls einen Aufruf im Netz gestartet und hat so bereits über 40 Millionen Dollar als Unterstützung für die australische Feuerwehr zusammenbekommen.

Getty Images Buschbrände in Australien, Dezember 2019

Anzeige

Instagram / chrishemsworth Chris Hemsworth, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Celeste Barber im August 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de