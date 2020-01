Ungewollte Begleiterscheinung! Vor knapp einem Monat haben Angelina Heger (27) und ihr Freund Sebastian Pannek (33) ihr Babyglück offiziell gemacht: Die zwei Bachelor-Bekanntheiten erwarten ihr erstes gemeinsames Kind! Bislang ging es der 27-Jährigen in ihrer Schwangerschaft gut, sie hatte lediglich mit Heißhungerattacken zu kämpfen. Nun ist Angelina bereits im fünften Monat angelangt und die Schwangerschaftsübelkeit setzt bei ihr wieder ein!

Nachdem die hübsche Brünette von dem 80. Geburtstag ihrer Großmutter nach Hause gekommen war, erzählte sie auf ihrem Instagram-Account: "Also, Süßes ist momentan echt gar nicht meins. Seitdem es hieß, der fünfte Monat geht los, war mir sofort übel." An der Übelkeit habe sie nur in den ersten Schwangerschaftswochen gelitten, danach sei sie, zumindest bisher, nicht wieder aufgetreten. "Aber sie ist nur ganz leicht, also ich kann mich nicht beklagen. Ich habe so eine schöne Schwangerschaft gehabt bis jetzt", stellte sie klar.

Am Montag seien die werdenden Eltern vor dem Familienfest auch noch beim Frauenarzt gewesen: "Und es ist alles wunderbar und wunderschön", teilte die Influencerin mit und strahlte dabei glücklich in die Kamera. Außerdem wachse ihr Baby ganz prächtig.

