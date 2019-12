Angelina Heger (27) hat Heißhunger! Erst gestern verkündete die Beauty: Sie und Ex-Bachelor Sebastian Pannek (33) erwarten gemeinsamen Nachwuchs. Während die News für ihre Fans eine echte Überraschung gewesen sind, habe das Paar bereits sehr lange davon gewusst. Neben einem anfänglichen Bäuchlein macht sich die Schwangerschaft noch an anderer Stelle deutlich bemerkbar: Angelina hat die ersten Schwanger-Gelüste und kann auch aktuell im Urlaub auf eine Sache nicht verzichten!

Leichte Salate und gesunde Avocado-Bowls waren gestern! In anderem Umständen hält sich die Fitness-Schönheit nicht an einen strengen und vor allem äußerst gesunden Ernährungsplan. Derzeit lassen es sich die werdenden Eltern in der Sonne Dubais gut gehen – deftige Snacks und Leckereien inklusive. "Ich habe schon seit fünf Tagen Lust auf Nachos mit Käsesoße. Und jetzt gehen wir endlich Nachos mit Käsesoße essen", verrät die 27-Jährige in ihrer Instagram-Story.

Besonderer Hingucker kurz nach ihrem Schwanger-Update? Während sie mit Basti am Strand spazieren geht, zeigt Angelina zum allerersten Mal ihren blanken Babybauch – bisher hatte die einstige Rosen-Lady ihre Kugel nur in einem champagnerfarbenen Kleid in Szene gesetzt.

Instagram / angelinaheger Angelina Heger auf Mauritius

Anzeige

Instagram / angelinaheger Sebastian Pannek und Angelina Heger

Anzeige

Instagram / angelinaheger Sebastian Pannek und schwangere Angelina Heger in Dubai im Dezember 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de