Diese Fahrt wird Gabrielle Union (47) wohl nicht so schnell vergessen! Am Silvesterabend bestellte sich die Schauspielerin ein Taxi des Fahrdienstes Uber, der sie kostengünstig nach Hause bringen sollte. Doch dabei handelte es sich offenbar um keine übliche Tour, wie die Beauty jetzt ihrer Community im Netz verriet: Am Zielort angekommen, bat der Fahrer die 47-Jährige, ihre Toilette benutzen zu dürfen!

Der Chauffeur konnte es allem Anschein nach nicht mehr bis zu seinem Schichtende abwarten, um ein großes Geschäft zu erledigen: "Wir haben versucht, verantwortungsbewusst zu sein und Uber zu nutzen, und 15 bis 20 Minuten später bittet der Fahrer darum, unsere Toilette zu benutzen", teilte die Schönheit mit einem vielsagenden Emoji via Twitter mit. Doch die Ehefrau von Basketballprofi Dwyane Wade (37) stellte ihre Gastfreundschaft unter Beweis: "Ich freue mich, dass wir ein Zuhause und Lesematerial haben, das ruft 'Komm herein, mach es dir bequem und lass die Kinder in den Pool'", witzelte die "Girls United"-Darstellerin.

Auch wenn die Mutter der einjährigen Kaavia im ersten Moment über die außergewöhnliche Anfrage verwundert war, änderte dies nichts an ihren Plänen zum Jahreswechsel. Die Familie begrüßte das neue Jahrzehnt gemeinsam mit Freunden bei einer ausgelassenen Party in ihren eigenen vier Wänden in Los Angeles.

Getty Images Gabrielle Union im Februar 2017

Getty Images Gabrielle Union im September 2019

Getty Images Gabrielle Union mit ihrem Mann Dwyane Wade im Februar 2014

