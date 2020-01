Elena Miras (27) weiß schon genau, was ihr im diesjährigen Dschungelcamp blühen wird! Ab dem 10. Januar geht es los: Neben der Ex-Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin werden sich unter anderem Claudia Norberg (49), Daniela Büchner (41) und DSDS-Sternchen Prince Damien (29) zwei Wochen lang um das gasbetriebene Lagerfeuer tummeln. In der ersten Woche entscheiden noch die Zuschauer darüber, wer täglich in die gefürchteten Dschungel-Prüfungen muss und traditionell picken sie sich den unsympathischsten Kandidaten dafür heraus. Elena verrät jetzt gegenüber Promiflash, dass sie sich schon in dieser ungeliebten Position sieht – und warum sie das gar nicht so schlimm findet!

"Ich glaube, ich werde in sehr, sehr viele Prüfungen gewählt werden, ich bin aber drauf vorbereitet, mental, dass ich das machen werde", gibt die einstige Love Island-Gewinnerin im Promiflash-Interview offen zu. Ekliges Essen, Fisch-Schleim und gruselige Höhlen inklusive Spinnen und Schlangen – vor all dem gilt es sich nicht allzu sehr zu gruseln, um möglichst viele Sterne und damit Essen für die Mitinsassen im Urwald-Pritschenlager zu ergattern. Ob das die nicht ganz furchtlose Mama der kleinen Aylen schaffen wird? "Ich glaube, das ist eigentlich gut für mich, weil ich mich meinen Ängsten irgendwann stellen muss und das ist die perfekte Gelegenheit", ist sie am Frankfurter Flughafen kurz vor dem Abflug nach Australien überzeugt.

Und immerhin: Geübt hat Elena schon zu Hause für die eine oder andere Busch-Challenge! Vergangenes Wochenende bekam sie nämlich jeweils eine Mehlwurm- und eine Heuschrecken-Snackpackung geschenkt und probierte glatt ein paar der Tierchen. Mit mäßigem Geschmackserlebnis, wie die 27-Jährige in ihrer Instagram-Story angeekelt preisgab: "Ich hab sie gegessen und es war so ekelhaft!"

Instagram / elena_miras Elena Miras im Oktober 2019 in New York

TVNOW / Arya Shirazi Elena Miras, Dschungelcamperin 2020

Instagram / elena_miras Reality-Star Elena Miras

