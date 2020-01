Was ist beim Dschungelcamp eigentlich echt und was nicht? Seit Jahren stellen sich viele Fans der Ekel-Reality-Show genau diese Frage. Vor allem wurde darüber spekuliert, ob der Drehort sich wirklich im australischen Urwald befindet. Joey Heindle (26) heizte die Gerüchteküche 2013 erneut an, als er sich überrascht davon zeigte, dass es für ihn wirklich ins sagenumwobene Camp nach Down Under ging. Nachdem RTL nun zahlreiche Neuerungen der bevorstehenden Staffel veröffentlicht hatte, löst der Sender nun auf: Das ist echt beim Dschungelcamp und das ist Fake!

Wie RTL selbst bekannt gab, entsprechen einige Stellen im Dschungelcamp nicht ihrem Ursprung. "Der Wasserfall ist künstlich, um den Prominenten die Möglichkeit zum Duschen zu geben", teilte der Privatsender mit. Der Bach sei jedoch natürlich und auch in dem See sei kein Chlor enthalten. Dafür sollen die Toiletten tatsächlich eine Art Plumpsklo darstellen, nur ohne meterlangen Schacht. Auch bei der Kulisse werde Jahr für Jahr ein wenig nachgeholfen. So komme es häufiger vor, dass echte Spinnenweben mit unechten Weben ergänzt werden, die aus künstlichem Material bestehen.

Doch das ist noch nicht alles, was RTL über das Reality-Format verriet. Auch die Lebensmittel, die so manche VIPs in den Ekel-Prüfungen schon zum Würgen gebracht haben, sind nicht alle waschecht. Getränke sollen beispielsweise häufig mit Wasser verdünnt werden, um sie trinkbar zu machen. Das Fleisch werde zudem lange gekocht, damit es weniger Geschmack hat. Erst so soll es überhaupt verzehrbar sein.

TVNOW / Stefan Menne Bastian Yotta in der Dschungelprüfung "Schwingerclub"

Ich bin ein Star – Holt mich hier raus, RTL Das Dschungelcamp an Tag sechs im Jahr 2011

TVNOW / Stephan Pick Daniel Hartwich und Sonja Zietlow, "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"-Moderatoren

