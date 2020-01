Pietro Lombardi (27) und Familie Zarella halten zusammen! Seit Pietros Gewinn bei der Castingshow Deutschland sucht den Superstar gehört er zu den erfolgreichsten deutschen Sängern. Auch wenn es für den 27-Jährigen derzeit sehr gut läuft, hat er schwere Zeiten hinter sich. Denn die Trennung von Sarah Lombardi (27) hatte ihm den Boden unter den Füßen weggezogen. Doch Giovanni Zarrella (41) und seine gesamte Familie haben ihn unterstützt, wo sie nur konnten!

In der RTL-Dokumentation "Absolut Pietro Lombardi", die am vergangenen Dienstag ausgestrahlt wurde, offenbarte Pietro: "Giovanni hat mir in schweren Phasen geholfen und dafür bin ich ihm für immer dankbar!" Doch auch Giovannis Eltern standen dem "Bella Donna"-Interpreten immer zur Seite. "Wir konnten Pietro helfen, indem wir abends mit der gesamten Familie ganz lange am Tisch saßen und wir haben ihm gesagt 'Pietro mach das so oder mach das so'. Er war wirklich sehr traurig", berichtete das Familienoberhaupt Clementina Zarrella.

Laut Clementina ist Pietro inzwischen sogar zu einem Familienmitglied geworden: "Pietro ist auch immer hier. Er ist wie ein Sohn für mich. So wie ein viertes Kind sage ich immer, nur der Jüngste." Für ihn koche sie immer sein Leibgericht: "Nudeln mit Rahmsoße und Schnitzel – das liebt er und er sagt auch, dass ich das am besten mache."

ActionPress Pietro Lombardi beim Bild-Renntag 2019

Anzeige

Instagram / stefanozarrella Stefano Zarrella und Pietro Lombardi, Mai 2019

Anzeige

ActionPress / Christoph Hardt / Future Image Pietro Lombardi im April 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de