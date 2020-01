Ein langer Weg zum Babyglück für Cameron Diaz (47)! Die Schauspielerin verkündete erst vor wenigen Tagen völlig überraschend, dass sie und ihr Ehemann Benji Madden (40) zum ersten Mal Eltern geworden sind. Töchterchen Raddix vervollständigt jetzt das Familienglück der beiden. Bis dahin mussten die frischgebackenen Eltern allerdings einige Rückschläge verkraften: Tatsächlich sollen Cameron und Benji zuvor lange erfolglos versucht haben, ein Kind zu bekommen!

Das verriet ein Insider jetzt gegenüber Us Weekly: "Es gab viele Enttäuschungen auf ihrem Weg, deshalb war es manchmal schwierig und stressig. Aber sie sagen, das war es wert. Sie fühlen sich mehr als gesegnet." Während der ganzen Zeit hätten sich Benji und Cameron auf die Unterstützung ihrer Familie verlassen können. Benjis Zwillingsbruder Joel (40) und dessen Frau Nicole Richie (38) sind offenbar auch hin und weg, endlich eine kleine Nichte zu haben. "Sie haben angeboten, auf jede Art und Weise zu helfen, sowohl jetzt als auch in der Zukunft. Sie werden eine große Rolle in Raddix' Leben spielen", meinte die Quelle.

Tatsächlich sprach Benji schon 2015 davon, dass er und Cameron gerne ein Kind hätten. Viele Fans spekulieren allerdings, dass Raddix möglicherweise per Leihmutter zur Welt gebracht wurde. Paparazzifotos zeigen Cameron nämlich noch wenige Wochen vor der Geburt ihrer Kleinen mit einem offensichtlich flachen Bauch.

AZ-Daddy-Juliano/X17online.com Cameron Diaz und Benji Madden im April 2018

Getty Images Joel Madden und Nicole Richie bei der Baby2Baby Gala

Getty Images Benji Madden und Cameron Diaz in Los Angeles, Juni 2016

