Jetzt mal Hand aufs Herz – wie viele Korken sind bei Prince Charming wirklich geploppt? Ende 2019 flimmerte die erste Folge des schwulen Dating-Formats über die Bildschirme. Schon kurz nach Start sorgte die Reality-Show mit vielen nackten Tatsachen und der ausgelassenen Atmosphäre in der Villa bei den Zuschauern für Begeisterung. Doch wie viel Alkohol steckte hinter der Party-Stimmung und dem offensiven Flirtverhalten der Mäbber?

Kandidat Aaron Koenigs macht im Promiflash-Interview deutlich: Die Produktion habe überhaupt nicht mit Bier, Wein und Co gegeizt! "Bei jedem Date wird einem Champagner hinterher geworfen, da neigt man dann auch so ein bisschen zum Alkoholismus", berichtet der Blondschopf. In seinen Augen hätten Staffel-Sieger Lars Tönsfeuerborn, der Zweitplatzierte Dominic Smith und er ganz besonders an der Bar zugelangt.

Auch Dominic könne bestätigen, dass es am Set genug Trink-Möglichkeiten gegeben habe. Zu den Schluckspechten zähle er sich jedoch nicht unbedingt. "Mit Lars natürlich, wir hatten abends immer unseren Wein, aber so viel haben wir jetzt nicht wirklich getrunken."

Instagram / aaronkoenigs Aaron Koenigs, Reality-TV-Star

Instagram / dmnc_bln Dominic Smith, Kandidat bei "Prince Charming"

TV NOW Alexander Gutbrod und Nicolas Puschmann bei "Prince Charming"

