Die Promi-Ladys sind im Badenixen-Fieber! Sarah Lombardi (27) ließ sich vergangene Woche noch in Ägypten die Sonne auf ihren durchtrainierten Bauch scheinen. Auf Social Media versorgte sie ihre Fans mit superheißen Schnappschüssen im Bikini. Wie ein waschechtes Baywatch-Babe lief die Sängerin am Strand entlang. Auch Cathy Hummels (31) gönnt sich momentan eine sonnige Auszeit und macht Sarah mit ihren Fotos verdammt sexy Konkurrenz.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die Frau von Fußball-Star Mats Hummels (31) zwei Bilder, die sie in einem cremefarbenen Bikini am Strand in Dubai zeigen – eines von vorne, eines von hinten. Dabei sind ihr Sixpack und ihr trainierter Knackpo die absoluten Blickfänge. "Beach-Babe noch für zwei Tage. Dann heißt es: Realität in Deutschland", kommentierte sie den Beitrag.

Aber dieser Mega-Body kommt nicht von ungefähr. Ein Follower wollte in den Kommentaren wissen, ob dahinter viel Arbeit stecke. Daraufhin verriet Cathy: "Ja, habe jeden Tag im Urlaub trainiert. Aber es ist meine Passion." Und ihr sportlicher Einsatz hat sich gelohnt, denn für die Pics erntet sie massenhaft Komplimente.

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi, Musikerin

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels in Dubai

