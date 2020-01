Ohne seine Augenbrauen-Nieten will Prince Damien (29) nicht ins Dschungelcamp ziehen – auf das Set, das er dabei hat, muss er allerdings auch sehr gut aufpassen! Ab Freitag geht "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" in eine neue Runde. Neben dem DSDS-Star werden sich dann unter anderem die einstige Love Island-Siegerin Elena Miras (27) sowie die Ex-Frau von Michael Wendler (47), Claudia Norberg (49), im australischen Urwald behaupten müssen. Jeder Promi kann dabei einen geliebten Luxus-Artikel ins Pritschenlager mitnehmen. Der Sänger entschied sich für seinen aufgeklebten Gesichtsschmuck. Im Promiflash-Interview verriet er jetzt: Falls er das Nieten-Set verliert, ist es definitiv weg – denn es handele sich um ein Einzelstück!

Promiflash traf Prince Damien am vergangenen Samstag am Frankfurter Flughafen, kurz bevor es für ihn mit dem Flieger Richtung Down Under ging. Auf die Frage, wie er dafür sorgen wolle, dass die Nieten nicht von der Augenbraue fallen, offenbarte er: "Ich weiß es noch gar nicht. Also die sind nicht wasserfest, ich bin damit noch nie geschwommen oder so." Für den Fall, dass sich die silbernen Pyramiden verabschieden, gebe es keinen Ersatz. "Also wenn sie abfallen, sind sie weg, wenn sie dranbleiben, ist es super. Ich hab auch kein zweites Set. Das ist mein letztes und einziges Set, das ich dabei hab", gab der Tänzer preis.

Bei Damiens Urwald-Konkurrenten sind in diesem Jahr ansonsten Kissen sehr beliebt: Daniela Büchner (41), Ex-Bundesverkehrsminister Günther Krause (66) und Bachelorette-Kandidat Marco Cerullo (31) setzen auf die bequeme Schlafunterlage. Und Prince Damien hat für schwierige Momente ein Kuschel-Bärchen als Seelentröster dabei.

Alle Folgen von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bei TVNow.

TVNOW / Arya Shirazi Prince Damien, Dschungelcamp-Kandidat 2020

Chris Emil Janßen / ActionPress Prince Damien, Sänger

Kammerer, Bernd / ActionPress Prince Damien am Frankfurter Flughafen

