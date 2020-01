Seit 1999 lebt Jana Ina Zarrella (43) bereits in Deutschland. Als Sängerin, Model und Moderatorin schaffte die gebürtige Brasilianerin hierzulande ihren beruflichen Durchbruch und fand privat mit Giovanni Zarrella (41) ihr Glück. Im vergangenen Jahr feierte sie mit ihrem Ehemann, mit dem sie zwei Kinder hat, ihren 14. Hochzeitstag. Dennoch sehne sich Jana Ina auch oft nach ihrer Familie in Brasilien. Nachdem sie wieder einige Tage mit ihren Angehörigen verbracht hat, reflektiert sie nun in einem Social-Media-Post über ihr Leben.

Auf ihrem Instagram-Account teilt die 43-Jährige bewegende Worte mit ihrer Community: "Meine Lebensgeschichte hat sich so entwickelt, dass ich in Deutschland eine neue Heimat gefunden habe. Seit 20 Jahren findet mein Leben hier statt. Der Preis aber dafür ist, weit weg von meiner Familie zu leben." Manchmal sei die Distanz sehr schwer und dann wünsche sie sich, dass die Gegebenheiten anders wären. "Veränderungen im Leben sind oft hart und schmerzhaft. Uns von den Menschen zu trennen, die wir am meisten lieben, ist extrem schwer", lässt sie ihre Fans wissen.

Dennoch sei es immer wichtig, wie man eine Situation betrachte: "Ich kann weinen, weil sich eine Tür geschlossen hat oder ich kann lächeln, weil sich dabei ein kleines Fenster geöffnet hat." Obwohl ihre Familie ihr sehr fehle, sei sie glücklich mit ihrem Leben. "Gott hat mir viel geschenkt und mich mit wundervollen Kindern und meinem Ehemann belohnt", betont Jana Ina in ihrem Post.

Instagram / janainazarrella Giovanni und Jana Ina Zarrella in New York

Instagram / janainazarrella Jana Ina Zarrella, Januar 2020

Instagram / janainazarrella Jana Ina und Giovanni Zarrella mit ihren Familien

