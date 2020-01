Mit 165 Millionen Followern gehört das Instagram-Profil von Selena Gomez (27) zu den erfolgreichsten und gefragtesten Accounts der Welt. Eigentlich ein Wunder, denn die Aktivste ist die Sängerin auf der Plattform nicht. In der Vergangenheit hat sie bereits des Öfteren Social-Media-Auszeiten eingelegt. Seit Kurzem ist Sel wieder ordentlich online unterwegs, doch das wird sich wohl bald ändern. Sie will die App demnächst von ihrem Smartphone verbannen!

"Ich bin zurückgekehrt, weil ich neue Musik herausbringen werde", erklärte sie in einem Interview mit The Wall Street Journal. Aktuell nutzt Selena ihren Kanal also nur, um ihren Album-Release am 10. Januar zu promoten. Sobald die Platte auf dem Markt ist, sollen regelmäßige Posts wieder der Vergangenheit angehören. Die 27-Jährige weiß nur zu gut, dass Instagram auf Dauer ungesund für sie ist.

Bereits im September 2018 hatte Selena dem Netzwerk für einige Zeit den Rücken gekehrt. Damals hatte sie sich mit folgenden Worten verabschiedet: "Update: Ich lege eine Social-Media-Pause ein. Mal wieder. So dankbar ich auch bin, dass Social Media uns eine Stimme verleiht, so dankbar bin ich auch, die Möglichkeit zu haben, mich zurückzuziehen und den Moment im Hier und Jetzt zu genießen!" Daraufhin herrschte monatelang Funkstille auf ihrem Kanal. Ob die nächste Pause womöglich wieder so lange dauern wird?

Getty Images Selena Gomez

Anzeige

Getty Images Selena Gomez, Musikerin

Anzeige

Getty Images Selena Gomez im Oktober 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de