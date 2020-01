War Prinz Harry (35) und Herzogin Meghans (38) Abgang etwa schon abzusehen? Die jungen Eltern gaben vor wenigen Stunden bekannt, dass sie sich aus der britischen Königsfamilie zurückziehen, finanziell unabhängig werden und in Zukunft teilweise in Nordamerika leben möchten. Für viele Royal-Fans war das ein ziemlicher Schock. Aber wie überraschend kam die Entscheidung tatsächlich? Diese Anzeichen deuteten bereits vor Monaten auf Harrys und Meghans Rücktritt hin!

Trennung von William (37) und Kates (38) Charity-Organisation:

Schon im Sommer machten Harry und Meghan einen großen Schritt in Richtung Unabhängigkeit. Jahrelang hatten Harry, Prinz William und Herzogin Kate gemeinsam an der Charity-Organisation The Royal Foundation gearbeitet. Im Juni gaben die Sussexes dann bekannt, dass sie lieber ihr eigenes Projekt gründen und unabhängig von den anderen Royals arbeiten wollen.

Herzogin Meghan beschwert sich über das Leben als Royal:

Wenige Monate später schlug die Doku "Harry & Meghan: An African Journey" große Wellen. Darin verriet Meghan nämlich höchstpersönlich, wie unglücklich sie sich als Mitglied der Königsfamilie oft fühle und, dass sie sich ihr Leben als Herzogin anders vorgestellt habe. Der öffentliche Druck und die ständige Kritik durch die Presse würden ihr zusetzen, offenbarte die junge Mutter damals.

Sechswöchige Auszeit:

Zwischen Ende November und Anfang Januar hatten Harry und Meghan keine öffentlichen Termine wahrgenommen. Stattdessen hatten sie sich eine insgesamt sechswöchige Auszeit von allen royalen Pflichten gegönnt und sind verreist – möglicherweise eine Einstimmung auf ihre Zukunft fernab des Palastes.

Weihnachten ohne die Königsfamilie:

Sowohl Weihnachten als auch Silvester wird bei den Windsors eigentlich traditionell im Kreise der Familie auf Sandringham gefeiert. 2019 entschieden sich Harry und Meghan allerdings, mit Söhnchen Archie lieber einen Urlaub in Kanada zu verbringen.

Gerüchte über einen Umzug nach Kanada:

In dieser Zeit kamen zum ersten Mal Spekulationen auf, dass die kleine Familie dauerhaft nach Kanada ziehen könnte. Meghan hatte dort bereits einige Jahre gelebt, während sie ihre Serie Suits drehte. Aus den anfänglichen Gerüchten ist mittlerweile Realität geworden. In einem Statement kündigten Harry und Meghan jedenfalls an, dass sie ab jetzt teilweise in Großbritannien und teilweise in Nordamerika leben wollen.

