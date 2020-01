Hat Herzogin Meghan (38) und Prinz Harry (35) der Kanada-Aufenthalt vielleicht so gut gefallen, dass sie jetzt überlegen, ihren Wohnsitz nach Übersee zu verlegen? Ganze sechs Wochen war das royale Paar zusammen mit seinem Söhnchen Archie Harrison und Meghans Mutter Doria Ragland verreist. Gemeinsam verbrachten sie das erste Weihnachtsfest inklusive Nachwuchs unter anderem in Vancouver. Nach ihrer Rückkehr werden jetzt Gerüchte laut, dass sich das Couple aus Großbritannien verabschieden könnte! Der Palast reagierte jetzt auf die Spekulationen.

Am Dienstag besuchten die einstige Schauspielerin und der Thronfolgen-Sechste die kanadische Botschaft in London und bedankten sich vor Ort für die Gastfreundschaft während ihres Aufenthaltes. Eine Quelle berichtete gleich darauf gegenüber The Sun, dass Meghan und Harry in Gesprächen mit Prinz Charles (71) und der Queen (93) seien, welche einen möglichen Umzug nach Kanada betreffen: "Das könnte aber mit Veränderungen einhergehen, beispielsweise müssten sie sich womöglich von ihren Titeln distanzieren." Andererseits könnten sie laut der Aussagen der Insider ihre Pflichten jedoch auch von dort aus wahrnehmen – außerdem würden sie keine zentrale Rolle innerhalb der Königsfamilie einnehmen.

Ganz ohne Hintergrund wäre der Wunsch nach Kanada umzusiedeln noch dazu nicht: Die 38-Jährige lebte sieben Jahre dort, als sie für die Serie Suits gedreht hatte und habe dort einen großen Freundeskreis. Außerdem würden die zwei nach etlichen Problemen mit der britischen Presse nach einem Umzug wohl etwas aus dem Rampenlicht verschwinden. MailOnline sprach den Palast auf die Munkeleien an. Die knappe Antwort: Es handele sich lediglich "Spekulationen".

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Januar 2020

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Charles

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Januar 2020

