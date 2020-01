Es war die große Neuigkeit am Mittwochabend: In einer emotionalen Presseerklärung hatten Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) ihrer Community mitgeteilt, von ihren royalen Pflichten zurücktreten zu wollen. Im gleichen Atemzug verkündete das Paar, zwischen dem Vereinigten Königreich und Meghans Heimat Nordamerika pendeln zu wollen. Für viele Fans der Turteltauben stellt sich nun eine große Frage: Wie wird der Rücktritt und der teilweise Umzug das Verhältnis zwischen Harry und seinem Bruder William (37) beeinflussen?

In den vergangenen Jahren hatten sich die beiden Söhne von Prinz Charles (71) und Prinzessin Diana (✝36) voneinander entfernt: Wo früher noch eine enge Freundschaft gewesen war, herrschte zuletzt eine angespannte Beziehung. Gerüchten zufolge soll daran auch Harrys Ehe zu Meghan schuld sein – denn die ehemalige Schauspielerin kommt Medienberichten zufolge nicht allzu gut mit Wills Ehefrau Herzogin Kate (38) aus. Zuletzt hieß es sogar, die beiden Prinzen sprächen nicht mehr miteinander. Der 35-Jährige selbst bestätigte in seiner Dokumentation Harry und Meghan – eine afrikanische Reise zudem, die beiden seien "auf verschiedenen Pfaden" unterwegs. Ob der Rückzug der Sussexes aus der Königsfamilie die Lücke zwischen den Brüdern wohl noch vergrößern wird? Mehrere Kontaktpunkte wie gemeinsame öffentliche Auftritte fallen in der Zukunft weg – und auch die räumliche Distanz könnte dem 37-Jährigen und seinem kleinen Bruder bei einer Annäherung im Weg stehen...

Ein Freund des Rotschopfes sieht das jedoch ganz anders: Journalist Tom Bradby (52), der Harry und Meghan während ihrer Afrika-Reise begleitet hatte, versicherte nun bei Good Morning Britain, der geplante Schritt könne die Brüder einander wieder näherbringen! "Ein Familienstreit in einem Familien-Unternehmen ist schwer. Jeder hat seine Wünsche, Sehnsüchte und Ambitionen, das muss man balancieren. Das ist sehr schwer!", schilderte er. Sollte diese Problematik durch den Rückzug der Eltern des kleinen Archie Harrison wegfallen, könne er sich durchaus vorstellen, dass sich das Verhältnis wieder verbessere.

