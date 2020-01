Langsam, aber sicher geht es für Ira Meindl in den Schwangerschafts-Endspurt! Im September gab die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin bekannt, dass sie und ihr Mann nach Töchterchen Emilia ein zweites Kind erwarten – dieses Mal wird es ein Junge. Bis zur Geburt dauert es inzwischen gar nicht mehr so lange: Anlässlich ihrer 31. Schwangerschaftswoche gibt Ira ihren Fans nun ein kleines Update.

Auf Instagram veröffentlichte die Beauty ein nigelnagelneues Foto – ihr Bauch hat zuletzt noch mal einen ordentlichen Wachstumsschub gemacht! Auch das Baby darin macht sich inzwischen mächtig bemerkbar: "Die Tritte werden immer heftiger", berichtet Ira in der Bildunterschrift. "Ich spüre dich gerade abends, wenn es etwas ruhiger ist, so sehr wie ich Emilia nie gespürt habe." Vor allem wenn seine große Schwester singt, "bebe" der kleine Mann im Bauch.

Sie alle könnten die Ankunft ihres neuen Familienmitglieds gar nicht mehr erwaten – besonders Emilia: "Wenn ich neue Fotos von dir nach Hause bringe, zeigt sie jedem ganz stolz ihren kleinen Bruder und will sie gar nicht mehr hergeben", schwärmt Ira weiter. "Ich hoffe, die letzten neun Wochen gehen schnell rum."

