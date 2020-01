Noah Cyrus (20) lässt es krachen! Dass die Sängerin mindestens genauso verrückt wie ihre große Schwester Miley Cyrus (27) ist, hat sie schon mehrfach bewiesen. Am 8. Januar feierte die Beauty nun einen runden Geburtstag – sie wurde 20 Jahre alt. Klar, dass sie den Beginn eines neuen Jahrzehnts mit einer fetten Party zelebrierte. Ihre wilden Dance-Moves schienen Noah jedoch ganz schön hungrig gemacht zu haben...

So gierig haben ihre Fans die 20-Jährige sicher noch nicht gesehen! Noah bekam auf ihrer Geburtstagsparty in West Hollywood eine Torte mit einem Bild von sich überreicht. Beherzt griff sie mit einer Hand in das Gebäck und stopfte sich mehrere Stücke in den Mund. Dass dabei die Hälfte des Kuchens in ihrem Gesicht landete, schien sie null zu stören. Später am Abend stillte dann auch noch eine Pizza die deftigen Gelüste von Noah und ihren Gästen.

Gemeinsam mit ihren Freunden, den Musikern MGK und Mod Sun, ließ die "July"-Interpretin es die ganze Nacht lang richtig krachen. In ihrer Instagram-Story teilte Noah Einblicke der Fete und zeigte, wie sie mit ziemlich verruchten Tanzeinlagen in ihr neues Lebensjahr hineinfeierte.

