Doch kein Ärger im britischen Königshaus? Seit Mittwoch ist bekannt, dass Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) von ihren royalen Pflichten zurücktreten und nicht mehr als Vertreter der Königsfamilie arbeiten möchten. Verschiedenen Berichten zufolge soll das die restlichen Windsors kalt erwischt und ziemlich aufgeregt haben. Aber haben sich die Wogen bei den Royals schon wieder geglättet? Angeblich sollen Prinz Charles (71), Prinz William (37) und die Queen (93) die beiden bei ihrem Vorhaben unterstützen!

Wie ein Insider gegenüber Hello! verriet, sollen die anderen Royals ihre Mitarbeiter angewiesen haben, Harry und Meghan dabei zu helfen, eine "brauchbare Lösung" für ihren Rücktritt zu finden. Sie sollen einen Plan ausarbeiten durch den die jungen Eltern ihr Vorhaben in wenigen Tagen und nicht erst in einigen Wochen umsetzen können. "Sie wollen etwas anderes machen und die Familie ist fest entschlossen, ihnen dabei zu helfen, herauszufinden, wie das gemacht werden kann. Es ist viel Arbeit, aber alle sind ruhig und darauf fokussiert, dass es funktioniert", meinte die Quelle.

Zoff soll der Rücktritt in der Königsfamilie allerdings doch nicht verursacht haben. Davon ist zumindest ein weiterer Insider überzeugt: "Alle sind ein bisschen überrascht und ein bisschen verletzt, aber sie sind eine Familie. Sie wollen dem Paar helfen, Antworten auf seine Fragen zu finden."

MEGA Herzogin Meghan und Prinz Harry in London

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. in Sandringham

Anzeige

ActionPress Prinz Harry und Herzogin Meghan, Oktober 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de