Haben Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) mit ihrem Rücktritt etwa nicht nur die Royal-Fans überrascht? Der Herzog und die Herzogin von Sussex verkündeten am Mittwochabend, dass sie in Zukunft eine kleinere Rolle im britischen Königshaus spielen und teilweise auch in Nordamerika leben wollen. Diese Entscheidung soll so plötzlich gekommen sein, dass selbst die Königsfamilie nicht Bescheid wusste. Angeblich haben Harry und Meghan nicht einmal die Queen (93) in ihren Plan eingeweiht.

Wie Insider gegenüber der Daily Mail berichten, haben die Monarchin, Prinz Charles (71), Prinz William (37) und Co. erst durch das Fernsehen vom geplanten Rücktritt der jungen Eltern erfahren – und sind davon offenbar geschockt. Selbst Harrys und Meghans persönliches Presseteam soll nichts von ihrer öffentlichen Ankündigung gewusst haben. "Das Ausmaß des Betrugs ist erschütternd und jeder – von der Spitze des königlichen Haushalts bis nach ganz unten – fühlt sich, als wären sie ihnen in den Rücken gefallen", meinte eine Quelle.

Manche Palastmitarbeiter hielten Harry und Meghan sogar für undankbar. "Sie haben die Hochzeit bekommen, die sie wollten, das Haus, das sie wollten, das Büro, das sie wollten, das Geld, das sie wollten, die Angestellten, die sie wollten und die Reisen, die sie wollten, und sie hatten die Unterstützung ihrer Familie. Was wollten sie noch?", ärgerte sich ein Angestellter.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Juni 2019

Getty Images Queen Elizabeth II.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

