Britney Spears (38) fiebert den warmen Temperaturen entgegen! Immer wieder gibt die Sängerin ihren Fans über die sozialen Netzwerke Einblick in ihren Alltag. Dabei zeigt die "Toxic"-Interpretin regelmäßig, wie ihre Sport-Sessions und Workouts aussehen. Mit Yoga, den Trainingseinheiten im Gym und der Hilfe ihres Freundes Sam Asghari hat sie ihren Körper in Topform gebracht. Im Netz präsentierte sie ihren Body jetzt in einem knappen Bikini!

Am Freitag teilte Britney auf ihrem Instagram-Account gleich zwei sexy Schnappschüsse. Ihr sportlicher Ehrgeiz scheint sich ausgezahlt zu haben: Die 38-Jährige kann sich in ihrem freizügigen Outfit absolut sehen lassen. In einem Zweiteiler im Schlangen-Design und mit einem verruchten Blick, ließ sie sich auf ihrem Balkon ablichten. Ihre lockige Haarmähne trug sie dabei offen. "Ich kann den Frühling kaum erwarten", lässt sie ihre Fans wissen und genießt offensichtlich das sonnige Wetter.

Für diese heißen Fotos erntete Britney zahlreiche positiven Kommentare. "Britney du siehst toll aus! Du rockst!" oder "So wunderschön" lauten die Meinungen ihrer Follower. Einige hinterfragen jedoch ihr starkes Augen-Make-up. So schrieb ein Fan: "Du brauchst deinen Eyeliner nicht, du bist auch so schön."

Instagram / britneyspears Britney Spears posiert im Bikini

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears nach ihrer Entlassung aus der Klinik

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears und Sam Asghari, November 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de