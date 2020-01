Wie hätte Lady Diana (✝36) wohl auf die Neuigkeiten um ihren Sohn Prinz Harry (35) reagiert? Gemeinsam mit seiner Frau Meghan (38) hat der Rotschopf einen folgenschweren Entschluss gefasst, den die beiden am Mittwochabend via Social Media verkündet haben: Das royale Paar möchte fortan kürzertreten, finanziell unabhängig sein und mehr Zeit in Nordamerika verbringen. Nicht nur die Fans und die Mitglieder der königlichen Familie sind geschockt, auch die aktuellen und ehemaligen Mitarbeiter am Buckingham Palace sind empört. So behauptet ein ehemaliger Angestellter jetzt: Diana wäre stinksauer auf ihre Schwiegertochter!

Von 1982 bis 1997 arbeitete Darren McGrady für das britische Königshaus – lange genug, um Prinz Harry zu kennen. Nachdem er und die ehemalige Suits-Darstellerin ihren Rücktritt verkündet hatten, meldete er sich auf Twitter zu Wort, um seinem Ärger Luft zu machen. "Meghan wollte niemals Royal sein! Sie wollte nur berühmt sein. Meghan ist berühmt. Es geht nur um sie", schrieb er. "Alle Leute, die behaupten, Diana wäre stolz, kennen Diana nicht: Sie wäre stinksauer darüber, dass ihr Sohn dermaßen manipuliert wurde", wetterte McGrady weiter.

Doch damit nicht gut: Er erinnere sich auch an ein Gespräch in der Küche, das er damals mitgehört hätte. "William ist ganz wie sein Papa. Harry hingegen kommt ganz nach mir und ist ein Dussel, wie ich einer bin", soll Lady Diana damals gesagt haben. "Sie wäre so enttäuscht von Harry", ist er sich sicher.

Getty Images Herzogin Meghan im November 2019

HUSSEIN ANWAR/SIPA/ Action Press Prinzessin Diana bei der Expo 1986 in Vancouver

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry beim Besuch der kanadischen Botschaft in London, Januar 2020

