Kaum ist der erste Tag beim Dschungelcamp vorbei, müssen schon wieder die nächsten Kandidaten zur nächsten Prüfung antreten. Die große Gruppenprüfung, die unter dem Namen "Dinner for Twelve" stattgefunden hatte, sorgte nur für wenig Ausbeute. Nur drei von zwölf Sterne konnten die Camper erspielen. In der kommenden Prüfung dürfen sich gleich zwei Damen beweisen: Daniela Büchner (41) und Elena Miras (27)!

Die Zuschauer hatten eine ganz klare Meinung darüber, wen sie als Nächstes zum Erbeuten der Sterne schicken wollten. Die Entscheidung sollte eigentlich zwischen Elena und Daniela fallen. Doch am Ende wartete eine Überraschung auf beide Frauen: Sie dürfen gemeinsam zur Dschungelprüfung antreten! "Wir versuchen das Beste", sagte der Goodbye Deutschland-Star der Gruppe. Die nächste Challange hat den Namen "Grauen Under" – was da wohl die zwei Damen zukommt?

Für einen Star ist das Abenteuer beim Dschungelcamp schon vorbei: Günther Krause (66) – er hat das Camp vorzeitig verlassen! Das teilten Sonja Zietlow (51) und Daniel Hartwich (41) den anderen Bewohnern mit. Allerdings gehe es ihm gut und seine ehemaligen Konkurrenten sollten sich keine Sorgen machen. "Die schlechte Nachricht: Er kommt nicht zurück”, fügte sie noch hinzu.

