Kim Cattrall (63) vermisst ihren Bruder Christopher noch immer schmerzlich. Nachdem er jahrelang mit Depressionen gekämpft hatte, beging der 55-Jährige im Februar 2018 Suizid. Seitdem ist für die Sex and the City-Schauspielerin jeder einzelne Tag ein Kampf. Besonders zu Beginn des Jahres wird Kim an den Verlust erinnert. Denn vor wenigen Tagen hätte ihr Bruder Geburtstag gehabt. Nun gedachte ihm Kim mit emotionalen Worten im Netz.

Mit ihrer Instagram-Community teilte die 63-Jährige nun einen herzzerreißenden Schnappschuss von sich und Christopher. "Herzlichen Glückwunsch an meinen kleinen Bruder Christopher alias Topher oder Toe – eine treue und warmherzige Seele. Ich vermisse dich heute und an jedem anderen Tag.", lauteten ihre rührenden Zeilen zu dem Erinnerungsfoto. "Ruhe in Frieden", schrieb die Leinwandheldin abschließend dazu.

Mit dem Selbstmord ihres Bruders ging Kim 2018 an die Öffentlichkeit. Im Interview mit Daily Mail betonte sie damals: "Suizid ist eine Epidemie. Wir reden nur nicht darüber." Immer wieder müsse sie aufs Neue lernen, mit den endlosen Fragen, der Schuld und der Frustration darüber, dass er nicht mehr da ist, zu leben.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Kim Cattrall im Januar 2020

Twitter / KimCattrall Kim Cattrall mit ihrem Bruder Christopher

John Nacion / starmaxinc.com / ActionPress Kim Catrall, Schauspielerin



