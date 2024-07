"And Just Like That"-Comeback? Kim Cattrall spricht Klartext

Fans von And Just Like That müssen jetzt ganz stark sein! Schon seit einigen Wochen wird spekuliert, ob Kim Cattrall (67) nach ihrem Cameo-Auftritt in der zweiten Staffel zurück in die Sex and the City-Sequel-Serie kehren wird. Jetzt meldet sich die Schauspielerin zu den Gerüchten und spricht Klartext! Auf X behauptet ein User, dass sie wohl auch in der dritten Staffel dabei sein wird. Darauf antwortet die US-Amerikanerin kurz und knapp und zerbricht damit die Hoffnungen tausender Fans: "Oh, das ist so nett, aber werde ich nicht."

Das Magazin Life & Style berichtete zuvor, dass es allgemein als sicher galt, dass die 67-Jährige eine bedeutende Rolle in der dritten Staffel spielen würde und die Serie nur auf den richtigen Zeitpunkt für die Bekanntgabe warte. Kim, die jahrelang neben Sarah Jessica Parker (59), Kristin Davis (59) und Cynthia Nixon (58) in "Sex and the City" zu sehen war, war im Sequel der beliebten Serie zunächst nicht mit dabei gewesen. Im Finale der zweiten Staffel hatte sie jedoch einen kurzen Auftritt, der allerdings an einige Forderungen gebunden war. "Kim hatte zwei Bedingungen: Erstens, dass sie nicht mit einem der anderen Mädchen spielen würde, und zweitens, dass sie Michael Patrick King [Regisseur] nicht sehen wollte", verriet ein Insider gegenüber Page Six.

Kim Cattrall erlangte weltweite Bekanntheit durch ihre Rolle als Samantha Jones in "Sex and the City", die sie in den sechs Staffeln der Originalserie und zwei Kinofilmen spielte. Ihre Absage an "And Just Like That" überraschte viele, da Samantha eine zentrale und sehr beliebte Figur der Serie war. Doch die Spannungen zwischen Kim und ihren ehemaligen Co-Stars, insbesondere Sarah Jessica Parker, wurden in der Vergangenheit oft thematisiert. Es bleibt also abzuwarten, ob die kultige Samantha Jones jemals wieder auf die Bildschirme zurückkehren wird.

Getty Images Cynthia Nixon, Kristin Davis, Kim Cattrall und Sarah Jessica Parker

Getty Images Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Kim Cattrall und Cynthia Nixon, 2010

