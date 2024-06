Seltener Auftritt: Kim Cattrall posiert mit ihrem Freund!

Schauspielerin Kim Cattrall (67), die Fans vor allem als Samantha Jones aus der 90er-Erfolgsserie Sex and the City kennen, hält ihr Privatleben überwiegend aus der Öffentlichkeit heraus. Umso mehr überrascht sie jetzt ihre Anhänger, als sie bei einem ihrer seltenen öffentlichen Auftritte in Begleitung erscheint: An ihrer Seite posierte ihr langjähriger Freund Russell Thomas! Die beiden haben sich 2016 kennengelernt und verliebten sich nach einigen Treffen ineinander. Wie es aussieht, möchten sie ihr persönliches Glück jetzt stolz mit der ganzen Welt teilen!

Die 67-Jährige und ihr Partner besuchten am Mittwochabend gemeinsam die Fashionshow von Alexander Wang (40), welche im Alexander-Wang-Flagship-Store in der Modemetropole New York City stattfand. Perfekt stylish aufeinander abgestimmt traten sie in eleganten schwarzen Outfits vor die Kameras, wie Fotos des Events zeigen. Neben dem stilsicheren Paar waren auch andere Stars zu der Fashionshow anwesend. Dazu zählen unter anderem Ice Spice (24), Tinashe (31), Alabama Luella Barker (18) und Method Man (53).

Die letzten Jahre waren für Kim nicht immer einfach gewesen. Sie musste 2018 den plötzlichen Verlust ihres Bruders verkraften sowie den Tod ihres geschätzten Schauspielkollegen Willie Garson (✝57), der mit ihr für "Sex and the City" regelmäßig vor der Kamera stand. Nachdem die modebewusste Blondine bei der vergangenen Staffel von And Just Like That zum Staffelfinale für eine kurze Sequenz in ihre Paraderolle zurückgekehrt war, ist es aktuell wieder still um sie und eine mögliche Zukunft der Rolle in der Serie geworden. Ob sich die beliebte Schauspielerin nun vielleicht doch wieder dem Cast anschließt oder weiterhin ein ruhigeres Leben mit ihrem Russell genießen möchte, bleibt abzuwarten.

Getty Images Russell Thomas und Kim Cattrall beim Harper's Bazaar Women Of The Year Award 2023

ActionPress/ Rex Features Kim Cattrall als Samantha Jones in "Sex and the City"

