Am Mittwochabend schockierten Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) ihre Fans mit einer News, die vermeintliche Traditionen bricht: Die Sussex-Royals wollen sich in Zukunft nicht mehr aktiv am königlichen Leben beteiligen und fernab von ihren bisherigen Verpflichtungen das einfache Familienleben genießen. Steht diese Entscheidung etwa in Zusammenhang mit Harrys Cousine Zara Phillips (38)? Die hatte sich mit ihrem Ehemann Mike Tindall (41) in der Vergangenheit ebenfalls stark aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

Prinz Charles' (71) Nichte Zara und ihr Ehemann versuchen, ihr Privatleben so gut es geht zu schützen – gemessen an königlichen Verhältnissen leben sie weitestgehend 'einfach'. Auch wenn sie bei großen Veranstaltungen stets zu ihren königlichen Verwandten hinzustoßen, dürfen ihre beiden Töchter in entspannter Atmosphäre aufwachsen. Wie genau Harry und Meghan in Zukunft mit der neu gewonnenen Freiheit umgehen wollen, haben sie bisher zwar noch nicht verraten. Aber es könnte gut möglich sein, dass sie sich dabei an dem Pärchen orientieren.

Auch wenn viele nicht mit dem Rückzug des 35-Jährigen und seiner Liebsten gerechnet hatten, ließen sich in den vergangenen Monaten doch einige Anzeichen dafür finden. In der Doku "Harry & Meghan: An African Journey" hatte sich Archies Mama beispielsweise ganz direkt über die Probleme und die Belastung, die sich ihr als Mitglied der Königsfamilie darbieten, gesprochen. Der öffentliche Druck und die ständige Kritik durch die Presse würden ihr zusetzen.

Getty Images Prinz Harry mit seiner Cousine Zara Phillips und ihrem Mann Mike Tindall

Getty Images Mike Tindall und Zara Phillips

Backgrid/ ActionPress Herzogin Meghan, 2020

