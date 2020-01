In Team Herren hing der Haussegen schief! In der vergangenen Woche startete die zweite Staffel von "Rosins Fettkampf – Lecker schlank mit Frank". Diesmal ist der berühmte Sternekoch jedoch in der Position des Spielleiters, während Schlagerstar Willi Herren (44) und Schauspielerin Rebecca Siemoneit-Barum (42) die jeweiligen Teams anführen. Die Teilnehmer stellen sich in ihren Gruppen jeweils ihrem inneren Schweinehund und versuchen, so viele Kilos wie möglich zu verlieren. Im Team von Willi kam es in der vergangenen Folge jedoch zu einigen Streitereien!

Schon am Ende der ersten Folge der Abnehm-Show hatten die Kandidaten kein Geheimnis aus ihrem Missmut gegenüber ihres Teamchefs gemacht. Denn Willi hatte weniger abgenommen als seine Konkurrentin Rebecca. Gemäß Spielregeln musste deswegen der schwächste Teilnehmer dieser Gruppe gehen. Auch danach wurde die Stimmung nicht besser, denn Anwärterin Stefanie soll der Konkurrenz die Abnehmerfolge ihrer eigenen Mannschaft vorab verraten haben. Nachdem sie sich für diesen Fauxpas entschuldigt hatte, schien die Lage zunächst wieder entspannt.

Bei der nächsten Trainingseinheit kam es dann jedoch erneut zu Auseinandersetzungen. Auslöser war wieder die 26-jährige Stefanie. Sie zog sich durch zu viel Sport eine Knochenhautentzündung zu. Ihre Mitstreiterin Tanja warf ihr jedoch vor, dass sie ihre Schmerzen nur vortäusche. Der Altenpflegerin waren die Anschuldigungen aber völlig egal: "Ich wollte hier keine Freunde finden, ich will abnehmen." Willi wirkte mit der Situation etwas überfordert: "Ich will, dass es allen gut geht und Harmonie da ist." Erst als das finale Wochen-Wiegen vollbracht war, ließ sich die Gruppe wieder besänftigen. Denn dieses Mal musste ein Kandidat der Konkurrenz die Show verlassen.

Galuschka,Horst Frank Rosin in Köln 2012

Anzeige

© Kabel Eins / Willi Weber Willi Herren als Teilnehmer bei "Rosins Fettkampf"

Anzeige

© Kabel Eins / Willi Weber Willi Herren, Frank Rosin und Rebecca Siemoneit-Barum bei "Rosins Fettkampf"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de