Willi Herren (44) will seine überflüssigen Pfunde loswerden! Schon im Sommer hatte der einstige Lindenstraße-Schauspieler erklärt, wie sehr in sein Gewicht belastet. So hatte der Reality-TV-Star alleine im Sommerhaus der Stars ganze neun Kilo zugenommen. Seitdem fühlt sich der Kölner ganz und gar nicht mehr wohl in seiner Haut. Wie sehr in sein ungesundes Essverhalten jedoch wirklich belastet, machte Willi nun klar: Er fühlt sich, als habe er seinen Körper "vergewaltigt"!

In der zweiten Staffel von Rosins Fettkampf will der ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmer mithilfe gesunder Ernährung abspecken. Dabei steht er Fernseh-Koch Frank Rosin (53) nicht nur als Team-Chef, sondern auch als Kandidat zur Seite. Seine größte Problemzone: seine Körpermitte. "Mir ist das mittlerweile auch peinlich mein Bauch. Ich kann den nicht mehr verstecken! Das widert mich nur noch an!", gab der 44-Jährige zu und erklärte, er verdanke seine Rundungen besonders ungesundem Essen: "Ich habe meinen Körper vergewaltigt mit unnützen Lebensmitteln! Einfach nur schrecklich!"

Besonders der Verzicht auf Süßigkeiten und Softdrinks sei für Willi schwer: "Wenn ich so eine große Flasche Cola hier habe. Die könnte ich auf Ex wegtrinken!" Zuckerlieferanten sind für den Entertainer nun aber No-Go.

© Kabel Eins / Willi Weber Willi Herren als Teilnehmer bei "Rosins Fettkampf"

© Kabel Eins / Willi Weber Willi Herren, Frank Rosin und Rebecca Siemoneit-Barum bei "Rosins Fettkampf"

Actionpress/ Chris Emil Janßen Willi Herren bei der Eröffnung des Mega-Parks in El Arenal, 2018

