Also doch keine Kurzschlussreaktion! Gerüchte, dass Prinz Harry (35) und seine Frau Herzogin Meghan (38) den Rückzug anvisieren, gibt es schon seit Monaten – immerhin machten die zwei schon früh deutlich, dass sie ihrem Sohnemann Archie Harrison eine 'normale' Kindheit ermöglichen wollen. Nun setzen sie ihren Plan in die Tat um: Gestern kündigten sie an, sich als bisherige Hauptmitglieder von der königlichen Familie künftig zurückzuziehen. Die Stimmen, dass Meghan ihren Harry dahingehend beeinflusst hat, sind nun lauter denn je. Dabei kommt diese Entscheidung aber gar nicht so überraschend, denn Harry spielte schon vor Jahren mit diesem Gedanken!

Dass Harry nicht der typische Royal ist, dürfte wohl vielen Beobachtern klar sein. Doch dass er womöglich vor Jahren schon kurz davor war, von den royalen Pflichten Abstand zu nehmen, haben nur die wenigsten auf dem Schirm. In einem Interview mit Mail on Sunday vor zwei Jahren äußerte der Prinz sich in genau diese Richtung. Er erinnerte sich daran zurück, als er 2007 in Afghanistan im Einsatz gewesen war: "Ich hatte damals das Gefühl, etwas zu erreichen. Ich bekam ein tiefes Verständnis für jeden einzelnen Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen – und fühlte mich als Teil eines Teams. Ich war kein Prinz, ich war einfach nur Harry!"

Als die Presse damals herausfand, wo genau Harry stationiert war, musste er umgehend seinen Standort verlassen und in seine Heimat zurückkehren. Denn die Bedingung für seinen Militärdienst war, dass der Aufenthaltsort geheim bleibt. An diesem Punkt habe er angefangen, einiges zu hinterfragen. "Ich hatte das Gefühl, ich wollte raus, aber dann entschied ich mich, dabei zu bleiben und eine Rolle für mich selbst auszuarbeiten", erklärt der Rotschopf seine damalige Sicht. Obwohl er sich entschlossen hatte, seinen Royal-Verpflichtungen dann doch treu zu bleiben, stellte er damals klar: "Ich bin davon überzeugt, ein relativ normales Leben führen zu dürfen – und wenn ich eines Tages das Glück habe, Kinder zu bekommen, sollen diese das ebenso führen."

