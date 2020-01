Penelope Disick (7) stellt mal wieder ihren exquisit teuren Modegeschmack unter Beweis. Die Tochter der Reality-Stars Kourtney Kardashian (40) und Scott Disick (36) ist mit ihren sieben Jahren schon eine richtige Fashionista. Immer wieder wird die Grundschülerin in luxuriösen Designerteilen abgelichtet. Für ihr neuestes Outfit hat ihre berühmte Mama mal wieder tief in die Tasche gegriffen: Penelope trug einen Gucci-Mantel für über 1.300 Euro!

In ihrer Instagram-Story teilte Penelopes Tante Khloe Kardashian (35) ein Video der Kleinen bei einem Familienessen. In dem kurzen Clip – den Khloe mit einem niedlichen Schmetterlingsfilter versehen hat – trägt Penelope einen hellbraunen, gemusterten Mantel von Gucci. Das Kleidungsstück ist mit Lederknöpfen verziert und einem blauen Seidenstoff gefüttert – und für satte 1.350 Euro zu haben.

Ihre kostspielige Garderobe trägt Penelope aber nicht nur zu Familienfeiern oder besonderen Anlässen. Auch in der Schule ist Kourtneys Mini-Me immer perfekt durchgestylt. So erschien Penelope im vergangenen Jahr an ihrem ersten Schultag nach den Ferien mit 400 Euro teuren Schuhen zum Unterricht.

Getty Images Khloe Kardashian bei den People's Choice Awards 2019

Anzeige

Instagram / khloekardashian Penelope Disick, Kourtney Kardashians Tochter

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Penelope Disick

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de