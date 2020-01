Der Countdown läuft – die Anspannung wächst: Heute Abend startet die diesjährige Dschungelcamp-Staffel und zwölf mehr oder minder bekannte Promis werden sich gemeinsam am Lagerfeuer in der Wildnis versammeln, um Reis und Bohnen streiten, sich in Dschungelprüfungen beweisen und auf die Gunst der Zuschauer hoffen. Die noch amtierende Dschungelkönigin kann die Aufregung der neuen Kandidaten in den vergangenen Tagen mehr als gut nachvollziehen: Evelyn Burdecki (31) beichtete Promiflash nun, dass sie letztes Jahr vor Beginn ihrer Staffel sogar die eine oder andere Träne verdrückte!

In wenigen Stunden können die Zuschauer die neuen Campbewohner Elena Miras (27), Raúl Richter (32) und Co. erstmals live begutachten. Wie sehr die teilnehmenden Promis in den vergangenen Tage womöglich bereits gelitten haben, kann sich die Dschungelkönigin vom Vorjahr gut vorstellen: "Ich kann die Mitbewohner alle verstehen, die jetzt gerade richtig aufgeregt und am Weinen sind und nicht wissen, was passiert", erklärte Evelyn im Promiflash-Interview bei der Enthüllung der Wachsfigur von Nicki Minaj (37) im Madame Tussauds-Museum in Berlin. "Deswegen bin ich auch so aufgeregt, deswegen habe ich auch so Gänsehaut, weil ich weiß, wie schlimm es auch für mich war. Ich habe auch geweint, bevor ich in den Dschungel gegangen bin", erinnerte sie sich zurück.

Letztendlich lautete Evelyns Devise aber: Augen zu und durch! Einen Tipp für ihren Kronen-Nachfolger hatte sie sogar auch parat: "Man muss immer weitermachen, weil: Du stirbst nicht im Dschungel. Du wirst nur stärker! Und ich glaube, man muss einfach zeigen, dass man es will und dann schafft man es auch!", appellierte die Blondine.

AEDT/WENN.com Evelyn Burdecki im Februar 2019

ActionPress Evelyn Burdecki bei Nicki Minaj Wachsfiguren Enthüllung im Madam Tussauds Berlin im Januar 2020

Becher/WENN.com Evelyn Burdecki, TV-Gesicht

