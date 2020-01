Wer schnappt sich den Titel? Heute ist es endlich soweit: Das Dschungelcamp öffnet seine Tore und die zwölf Promi-Kandidaten richten sich in ihrem Urwald-Domizil ein. Schon seit Donnerstag sind die Busch-Abenteurer aus dem Hotel verschwunden und jetzt ganz offensichtlich auf dem Weg Richtung Lagerfeuer. Doch welcher Star hat vor Staffelstart eigentlich die meisten Fans hinter sich versammeln können? Die Promiflash-Leser jedenfalls sind sich bereits sicher: Elena Miras (27) wird Dschungelkönigin.

Mit 39,3 Prozent der Stimmen gilt die ehemalige Love Island-Teilnehmerin als absolute Favoritin auf die Krone. GZSZ-Star Raúl Richter (32) und Daniela Büchner (41) müssen sich in der Promiflash-Spitzenliste hinter der Brünetten einreihen. Mit lediglich 13,6 und 11,3 Prozent der Votes (Stand: Freitag, 18 Uhr) ist der Abstand zum Platz an der Sonne allerdings beachtlich groß. Noch vor ihrem Abflug nach Down Under hatte Elena stark befürchtet, auf dem "Dschungelprüfungs-Kieker" zu landen. Ob die Zuschauer ihre Favoritin tatsächlich die meisten Ekel-Aufgaben erledigen lassen werden?

Während das Finale für die Top Drei nach den ersten Auswertungen ziemlich wahrscheinlich scheint, müssen andere um ihren Platz im RTL-Camp bangen. DSDS-Sternchen Toni, Ex-Verkehrsminister Günther Krause (66) und Temptation Island-Verführerin Anastasiya Avilova (31) bilden die Schlusslicher der Abstimmung. Letztere konnte sich mit nur 41 Stimmen lediglich 0,5 Prozent der Votes sichern. Richtig Sorgen machen sollte sich vorerst aber keiner – während der ersten Tage muss kein VIP das Lager verlassen.

