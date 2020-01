Heute Abend hat die lange Warterei endlich ein Ende: Das Dschungelcamp kehrt ins Fernsehen zurück! Live aus Australien können die Zuschauer täglich zwölf Promis dabei beobachten, wie sie das Leben im australischen Busch bewältigen – und zwar ohne jeglichen Luxus. Etwa 800 Kilometer südlich vom Camp wüten die Waldbrände, die bisher bereits mehrere Millionen Hektar Land verwüsteten. Unter diesen Umständen möchte Mike Heiter, der seine Freundin Elena Miras (27) nach Down Under begleitete, nicht tatenlos am Pool entspannen: Er setzt sich für die von den Waldbränden bedrohten Koalas ein!

Auf Instagram postete der Das Sommerhaus der Stars-Gewinner von 2019 einen Schnappschuss, auf dem er mit einem Koala kuschelt. "Wir waren heute in einer Auffangstation, wo Koalas und andere Tiere aufgepäppelt und dann wieder zurück in die Freiheit entlassen werden", schrieb er zu dem Schnappschuss und ergänzte weiter: "Gerade in der schwierigen Zeit hier in Australien sind die Stationen wichtig und mit unserem Besuch generieren diese Stationen ihr Budget, um das alles so umzusetzen."

Mikes Partnerin Elena bekommt von der gut gemeinten Tat ihres Lieblings aktuell allerdings nichts mit. Die Reality-TV-Darstellerin mit den spanischen Wurzeln wurde von den Rangers schon längst in den Dschungel entführt. Gemeinsam mit den anderen Busch-Bewohnern wird sie momentan vermutlich in einer Hängematte liegen oder Reis und Bohnen verputzen. Wegen der Zeitverschiebung wird das Ganze erst später im TV ausgestrahlt.

Alle Folgen von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bei TVNow.

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter in Australien, Januar 2020

Anzeige

Getty Images Elena Miras und Mike Heiter am Frankfurter Flughafen

Anzeige

TVNOW / Arya Shirazi Elena Miras, Dschungelcamp-Kandidatin 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de