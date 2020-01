Müssen die Fans auf Sarah-Jane Wollny (21) zukünftig bei Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie verzichten? Seit 2012 steht die 21-Jährige regelmäßig für die Pseudo-Doku zusammen mit ihren Geschwistern und ihrer Mama Silvia (54) vor der Kamera. Doch momentan taucht sie immer weniger in der erfolgreichen Serie auf. Warum ist Sarah-Jane nicht mehr so oft bei den Dreharbeiten dabei?

In ihrer Instagram-Story lud die examinierte Altenpflegerin ihre Community zu einer Fragerunde ein. Ein Follower wollte von ihr wissen, ob sie bei den neuen Folgen der Reality-Doku ihrer Familie wieder zu sehen sein wird. "Ja, aber nicht so häufig wie die anderen." Die Gründe dafür gab sie ebenfalls preis. Durch ihren Job, bei dem sie in Schichten arbeiten muss, sei sie kaum zu Hause, wenn das Produktionsteam zum Drehen dort ist.

Ob einige Fans davon ausgegangen sind, dass es Streitigkeiten zwischen dem Reality-Star und seiner Familie gibt? Schließlich folgten Estefania (17) und Loredana (15) sogar ihrer Schwester Sarafina (24) und ihrem Mann Peter (27) in die Flitterwochen in die Türkei, während Sarah-Jane in Deutschland geblieben ist. Doch alles halb so wild. Sie habe lediglich einen Schulblock besuchen müssen und konnte deswegen mit ihren Geschwistern keinen Urlaub machen.

RTL2 Die Wollnys

Instagram / sarah_jane_wollny "Die Wollnys"-Protagonistin Sarah-Jane Wollny

Instagram / peter.wollny Sarafina und Peter Wollny

